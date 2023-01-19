Йович может покинуть «Фиорентину» этой зимой 

Руководство «Фиорентины» рассматривает возможность продажи нападающего команды Лука Йовича в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.
Отмечается, что 25-летний игрок перешел в итальянский клуб на правах свободного агента летом 2022 года.
По информации источника, выступление серба в первой половине сезона не впечатлило представителей клуба из Флоренции. Фиолетовые готовы продать футболиста нынешней зимой.
Добавим, что в текущем сезоне за «Фиорентину» Йович провел 25 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом Серии А рассчитан до конца сезона-2023/2024.