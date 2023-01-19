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«Барселона» видит в полузащитнике «Вильярреала» Парехо замену Бускетсу 

Испанец выступает за «желтую субмарину» с 2020 года.
19 января 2023 20:49

«Барселона» заинтересована в услугах хавбека «Вильярреала» Даниэля Парехо. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт футболиста с командой Кике Сетьена рассчитан до лета 2024 года.

Сообщается, что каталонский клуб рассматривает испанского игрока на позицию Серхио Бускетска, у которого истекает контракт с сине-гранатовыми в конце нынешнего сезона. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость 33-летнего игрока оценивается в семь миллионов евро.

Напомним, что Парехо выступает за «Вильярреал» с 2020 года. За «желтую субмарину» в этом сезоне он провел 27 матчей и отдал пять результативных передач.

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