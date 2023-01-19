Дортмундская «Боруссия» продлит контракт с Мукоко до 2027 года

Руководство дортмундской «Боруссии» договорилось с форвардом команды Юссуфом Мукоко о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что новое соглашение футболиста будет рассчитано до 2027 года.

Сообщается, что 18-летний игрок согласился на условия «шмелей» и подпишет предложенный контракт в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в немце заинтересованы «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что присоединился к академии «Боруссии» в 2016 году. В текущем сезоне за команду Эдина Терзича он провел 22 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.