«ПСЖ» в меньшинстве одолел команду звезд Эр-Рияда в товарищеском матче 

Футболисты ПСЖ обыграли сборную звезд эр-риядских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» со счетом 5:4. Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии.

Отметим, что за парижан голы забивали Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43), Серхио Рамос (53), Килиан Мбаппе (60) и Уго Экитике (78). Арабская команда ответила дублем Криштиану Роналду (34, 45+6), один забитый мяч на счету Чжана Хен-Су (56) и Андерсона Талиски (90+4).

Добавим, что с 39-й минуты встречи французский клуб играл в меньшинстве, с поля был удален испанский защитник Хуан Бернат.