Нападающий «Вулверхэмптона» Гедеш желает перейти в «Барселону»

Форвард «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш изъявил желание выступать за «Барселону». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что португальский футболист сообщил о своем намерении своему агенту Жорже Мендешу.

Как утверждает источник, нападающий не хочет переходить в мадридский «Атлетико» или лиссабонскую «Бенфику». 26-летний игрок рассчитывает присоединиться к стану сине-гранатовых, однако сложная ситуация с финансами в каталонском клубе не позволит осуществить трансфер в ближайшее время.

Добавим, что Гедеш выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2022 года. В текущем сезоне за «волков» он провел 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.