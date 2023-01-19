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Нападающий «Вулверхэмптона» Гедеш желает перейти в «Барселону»

26-летниму игроку не интересны предложения  «Атлетико» и  «Бенфики». 
19 января 2023 22:51
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш изъявил желание выступать за «Барселону». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что португальский футболист сообщил о своем намерении своему агенту Жорже Мендешу.

Как утверждает источник, нападающий не хочет переходить в мадридский «Атлетико» или лиссабонскую «Бенфику». 26-летний игрок рассчитывает присоединиться к стану сине-гранатовых, однако сложная ситуация с финансами в каталонском клубе не позволит осуществить трансфер в ближайшее время.

Добавим, что Гедеш выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2022 года. В текущем сезоне за «волков» он провел 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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