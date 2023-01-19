«Маккаби» из Нетании выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола

«Маккаби» из Нетании выиграл Кубок израильской лиги, обыграв в серии пенальти «Хапоэль» из Беэр-Шевы – 5:4. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

«Хапоэль» доигрывал матч вдесятером, в начале второго тайма был удален российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

«Маккаби» стал обладателем трофея, не забив ни одного гола. Все матчи команда заканчивала в серии пенальти с одинаковым счетом – 5:4. В квалификации футболисты «Маккаби» обыграли столичных одноклубников, а в полуфинале хадерский «Хапоэль».

Клуб из Нетании завоевал первый трофей с 1983 года, когда «Маккаби» стала чемпионом Израиля.