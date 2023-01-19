Каррагер считает, что игра «Манчестер Сити» изменилась с приходом Холанда 

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о стиле игры «Манчестер Сити» после перехода Эрлинга Холанда в клуб.

Отмечается, что 22-летний нападающий перешел в команду Пепа Гвардиолы в начале текущего сезона.

«Мне не кажется, что «Сити» стали играть хуже или лучше после этого трансфера. Команда просто стала играть по-другому. Эта сделка не гарантирует чемпионства, даже с учетом того, что Эрлинг будет забивать много голов», – приводит слова Каррагера британская пресса.

Добавим, что в нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 24 матча, забил 27 голов и отдал три результативные передачи. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром АПЛ.