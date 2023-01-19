Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о своем одноклубнике Хвиче Кварацхелии.

Отмечается, что нигерийский форвард сравнил грузинского игрока с Инсинье и Мертенсом.

«Хвича потрясающий, он обладает невероятным талантом. Его техника поражает, я знаю о чем говорю, потому что я играл с Инсинье и Мертенсом. Он еще молодой и впереди его ждет еще много побед. Его хвалят заслуженно. Мы отлично сработались в команде», – приводит слова Осимхена итальянская пресса.

Добавим, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 20 матчей, забил девять голов и отдал 12 результативных передач.