«Реал» взял реванш у «Вильярреала» за поражение в чемпионате, отыгравшись с 0:2 в кубковом матче

Футболисты мадридского «Реала» победили «Вильярреал» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Матч в Валенсии завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

После первого тайма «Вильярреал» вел со счетом 2:0. Забитые мячи на свой счет записали Этьен Капуэ, отличившийся уже на 4-й минуте встречи и Сэмюэл Чуквуэзе, забивший на 42-й минуте.

Во втором тайме гости отыгрались благодаря голам Винисуса (57-я минута) и Эдер Милитау (69). Победную точку поставил точный удар Дани Себальоса на 86-й минуте, который вывел «Реал» в 1/4 финала.

«Реал» стал последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Испании. Ранее в число восьми лучших команд вошли «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия», «Атлетик», «Осасуна», «Атлетико» и «Барселона». Соперников по борьбе за путевку в полуфинал определит жребий.

«Реал» взял реванш за поражение в чемпионате, когда две недели назад проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом - 1:2.

Кубок Испании. 1/8 финала.

«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) – 2:3 (2:0)

Голы: Капуэ, 4; Чуквуэзе, 42 – Винисус Жуниор, 57; Эдер Милитау, 69; Себальос, 86