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«Ювентус» победил «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Победу «старой синьоре» принес гол Федерико Кьезы за 12 минут до конца матча.
20 января 2023 00:55
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ювентуса» победили «Монцу» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. У хозяев поля отличился Мойзе Кин, открывший счет на 8-й минуте, у гостей Маттиа Валоти, забивший на 24-й минуте. Победу туринскому клубу принес точный удар Федерико Кьезы на 78-й минуте матча.

«Ювентус» стал последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Италии. Ранее в число восьми лучших команд вошли «Интер», «Торино», «Фиорентина», «Рома», «Кремонезе», «Аталанта» и «Лацио». Соперников по борьбе за путевку в полуфинал определит жребий.

Кубок Италии. 1/8 финала.

«Ювентус» - «Монца» - 2:1 (1:1)

Голы: Кин, 8; Кьеза, 78 – Валоти, 24.

источник: «Советский спорт»
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