«Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Челси» за баснословные деньги

Лондонский «Челси» получил отказ на предложение «Брайтону» о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо.

По информации британской прессы, «синие» предлагали 62 миллиона евро за футболиста, однако в «Брайтоне» заявили, что он стоит дороже. Кроме того, клуб в целом не настроен отпускать своего игрока в текущее трансферное окно.

В текущем сезоне Кайседо провел 17 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее «Челси» потратил 100 миллионов евро на приобретение украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

После 19 матчей лондонский клуб с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.