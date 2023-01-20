Шалимов увидел шанс для Зиньковского в отсутствии Промеса в составе «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и тренер ряда клубов РПЛ Игорь Шалимов прокомментировал отсутствие в составе красно-белых на первых сборах Квинси Промеса.

«Предсезонка - период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму - за 3-4 игры.

В то же время нынешняя ситуация - шанс для Зиньковского, который будет проводить матчи на сборах. Надо доказывать. И чтобы ворваться в состав и подвинуть Промеса, надо забивать на сборах», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, по мнению ряда экспертов и СМИ Промес не полетел в ОАЭ в связи с заключением страной договора об экстрадиции преступников с Нидерландами. На родине футболист проходит подозреваемым или обвиняемым по разным уголовным делам.

В текущем сезоне Промес является лучшим бомбардиром «Спартака» и РПЛ, забив 15 мячей в 17 матчах.