Гвардиола - о победе над «Тоттенхэмом»: Нам повезло, но если мы не изменимся, будем терять очки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы своей команды над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче седьмого тура чемпионата Англии.

«Сегодня нам повезло, но если мы не изменимся, будем терять очки. Болельщики освистали нас, потому что мы проигрывали. Но во втором тайме мы играл хорошо», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает второе место в английской премьер-лиги, отставая от лидера «Арсенала» на 5 очков. У «Тоттенхэма» 33 очка и пятое место.

Следующую игру «горожане» проведут 22 января, принимая «Вулверхэмптон», а днем позже «Тоттенхэм» отправится в гости к «Фулхэму».