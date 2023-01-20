Анчелотти - после победы над «Вильярреалом»: Первый тайм был слабым, но во втором все поменялось

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после победы своей команды над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

«Реал» стал последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Испании. Ранее в число восьми лучших команд вошли «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия», «Атлетик», «Осасуна», «Атлетико» и «Барселона». Соперников по борьбе за путевку в полуфинал определит жребий.

«Реал» взял реванш за поражение в чемпионате, когда две недели назад проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом - 1:2.