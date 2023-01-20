World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти - после победы над «Вильярреалом»: Первый тайм был слабым, но во втором все поменялось

«Реал» обыграл своего соперника со счетом 3:2, уступаю по ходу встречи - 0:2.
20 января 2023 09:30

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после победы своей команды над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Первый тайм был очень слабым, но во втором все поменялось. Мы давили, рисковали, играли смелее и жестче», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

«Реал» стал последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Испании. Ранее в число восьми лучших команд вошли «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия», «Атлетик», «Осасуна», «Атлетико» и «Барселона». Соперников по борьбе за путевку в полуфинал определит жребий.

«Реал» взял реванш за поражение в чемпионате, когда две недели назад проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом - 1:2.

Это интересно:
«Астон Вилла» постарается приобрести Дембеле
Футболист летом станет свободным агентом.
20.01.2023 09:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Марез о камбэке в матче с «Тоттенхэмом»: Мы заслужили победу
«Манчестер Сити» одержал волевую победу, забив четыре мяча во втором тайме.
20.01.2023 09:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анчелотти - после победы над «Вильярреалом»: Первый тайм был слабым, но во втором все поменялось
«Реал» обыграл своего соперника со счетом 3:2, уступаю по ходу встречи - 0:2.
20.01.2023 09:30
Футбол
Гвардиола - о победе над «Тоттенхэмом»: Нам повезло, но если мы не изменимся, будем терять очки
«Манчестер Сити» обыграл своего соперника со счетом 4:2.
20.01.2023 09:13
Футбол
Шалимов увидел шанс для Зиньковского в отсутствии Промеса в составе «Спартака»
Легионер не полетел с командой на первые сборы.
20.01.2023 09:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Челси» за баснословные деньги
Лондонцы не смогли заполучить футболиста.
20.01.2023 08:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» взял реванш у «Вильярреала» за поражение в чемпионате, отыгравшись с 0:2 в кубковом матче
Королевский клуб отыграл два мяча и победил в матче 1/8 финала Кубка Испании
20.01.2023 00:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» победил «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Победу «старой синьоре» принес гол Федерико Кьезы за 12 минут до конца матча.
20.01.2023 00:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» забил три мяча за 12 минут и победил «Тоттенхэм», отыгравшись с 0:2
Дубль на счету Махреза, один гол у Эрлина Холанда.
20.01.2023 00:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Сеуту» в матче Кубка Испании
Каталонцы забили в ворота соперников пять безответных мячей.
19.01.2023 23:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика