Марез о камбэке в матче с «Тоттенхэмом»: Мы заслужили победу

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал результат перенесенного матча седьмого тура АПЛ, в котором «горожане» смогли обыграть лондонский «Тоттенхэм».

«В перерыве мы были немного расстроены, и тренер поговорил с нами. Тогда мы поняли, что можем вернуться, потому что мы делали это раньше.

Думаю, что мы хорошо провели второй тайм и показали, кто мы такие. Конечно, немного удачи, но мы заслужили победу и должны продолжать идти вперед.

Я старался, как и все. Мы старались быть более нацеленными, более агрессивными с мячом, и у нас все еще были шансы. Затем мы забили, и это футбол. Во втором тайме мы были в отличной форме, забили четыре гола, так что это был хороший вечер», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба «Сити».

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Горожане пропустили два мяча за минуту до финального свистка. Отличились Деян Кулушевски (44-я минута) и Эмерсон Роял (45).

После перерыва инициативу перехватили хозяева и за 12 минут забили три мяча стараниями Хулиана Альвареса (51), Эрлина Холанда (53) и Мареза, который оформил дубль, сделав счет 4:2.

«Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает второе место в английской премьер-лиги, отставая от лидера «Арсенала» на 5 очков. У «Тоттенхэма» 33 очка и пятое место.

Следующую игру «горожане» проведут 22 января, принимая «Вулверхэмптон», а днем позже «Тоттенхэм» отправится в гости к «Фулхэму».