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«Астон Вилла» постарается приобрести Дембеле

Футболист летом станет свободным агентом.
20 января 2023 09:52
автор: Александр Шульгин

«Астон Вилла» начала переговоры с французским «Лионом» переговоры о приобретении нападающего Муссы Дембеле.

По информации итальянских инсайдеров, «Лион» не делал футболисту предложений о продлении действующего соглашения, которое истекает в июне 2023 года. Таким образом, по окончании сезона он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Дембеле провел 14 матчей, в которых забил два мяча.

После 19 матчей бирмингемцы с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. По ходу сезона в команде поменялся главный тренер: показавшего неудачные результаты на старте сезона Стивена Джеррарда сменил Унаи Эмери.

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