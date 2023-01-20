«Астон Вилла» постарается приобрести Дембеле

«Астон Вилла» начала переговоры с французским «Лионом» переговоры о приобретении нападающего Муссы Дембеле.

По информации итальянских инсайдеров, «Лион» не делал футболисту предложений о продлении действующего соглашения, которое истекает в июне 2023 года. Таким образом, по окончании сезона он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Дембеле провел 14 матчей, в которых забил два мяча.

После 19 матчей бирмингемцы с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. По ходу сезона в команде поменялся главный тренер: показавшего неудачные результаты на старте сезона Стивена Джеррарда сменил Унаи Эмери.