Шкриньяр отказался продлевать контракт с «Интером» на условиях клуба и требует повысить зарплату

Словенский защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр отказался продлевать действующий контракт с клубом на предложенных ему руководством условиях.

По информации итальянских журналистов, клубные боссы готовы были платить футболисту шесть миллионов евро в год плюс 500 тысяч различными бонусами. Однако представители игрока настаивают на зарплате в восемь миллионов.

В то же время пресса отмечает, что точка в переговорах еще не поставлена, хотя клуб ясно дал понять, что его предложение является финальным.

Действующее соглашение Шкриньяра рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне Милан провел 25 матчей во всех клубных турнирах, не забив ни одного мяча. В отсутствие основного голкипера миланцев Самира Хандановича, Шкриньяр не единожды примерял капитанскую повязку.