Маурицио Сарри: Переживаю, так как «Милан» - сильная команда

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Италии против «Милана».

«Переживаю, так как «Милан» - сильная команда. Они получили три пощёчины и хотят сильно отреагировать. Я был бы счастливее, если бы в матче за Суперкубок они выиграли со счетом 3:0, а не проиграли», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится 24 января в Риме на Олимпийском стадионе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

К слову, «Лацио» с 34 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А. «Милан» находится на второй строчке, имея в своем активе 38 очков.