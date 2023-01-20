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Шалимов высказался о возможном трансфере Дзюбы в «Торпедо»

Аутсайдер РПЛ мог пополниться звездным форвардом.
20 января 2023 10:59
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба мог оказаться в столичном «Торпедо».

«У Дзюбы был опыт выступления в аренде в небольших командах - в Томске, Ростове и Туле. И опыт этот, безусловно, положительный. Не понимаю разговора о том, что Дзюба нехороший человек и потому не надо брать в команду - «Торпедо» сейчас нужны голы, результат. Какие тут могли быть риски? Если вдруг не пойдет - будут проблемы внутри, у Артема может быть свое мнение на селекцию. Но если пойдет, а вероятность этого высокая, то это все затмит, тем более, повторю, у Дзюбы хороший опыт игр вне «Зенита».

На мой взгляд, «Торпедо» надо было рисковать - если был шанс на то, чтобы взять Артема, это стоило делать. Если бы я работал в «Торпедо», сейчас бы, в такой момент, его бы точно взял в команду. Есть время привести игрока в порядок, чтобы он набрал форму. А мотивации у него достаточно, убежден в этом», - приводит слова Шалимова «РБ-Спорт».

Напомним, в настоящее время форвард пребывает в статусе безработного. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он провел всего пять матчей, сумев один раз отличиться.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летний футболист моет продолжить карьеру в России.

источник: «РБ-Спорт»
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