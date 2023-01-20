Британский журналист объяснил разницу в управлении «Челси» Абрамовичем и Боули

Британский журналист Низар Кинселла объяснил, в чем разница между Романом Абрамовичем и Теддом Боули в управлении лондонским «Челси».

«Можно ли сравнить правление Боули с эрой Абрамовича? Схожие моменты есть. Абрамович тоже не жалел денег с самого начала, но он был у руля клуба целых 19 лет. Нужно чуть больше времени, чтобы понять, каким будет «Челси» при Боэли. При этом Абрамович не тратил так много средств одновременно. Он делал большие, но разовые трансферы. Не стоит забывать, что у Романа был помощник в лице Марины Грановской, которая отвечала за многие футбольные аспекты. Я пока не увидел такого человека в окружении Боули», - приводит слова Кинселлы Metaratings.

Напомним, Абрамович был вынужден продать «Челси» осенью 2022 года в связи с введенными против него британскими властями санкциями. После того, как владельцем клуба стал американец Тедд Боули, в команде поменялся главный тренер: вместо Томаса Тухеля наставником был назначен Грэм Поттер, при котором результаты «синих» значительно ухудшились.

После 19 матчей «Челси» занимает только десятое место в турнирной таблице АПЛ.