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Франко Камоцци заявил, что Кварацхелия и Пиняев могли оказаться в «Спартаке»

Футболисты были близки к переходу в московский клуб.
20 января 2023 12:35

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий ныне за «Наполи», и полузащитник Сергей Пиняев, перешедший из «Крыльев Советов» в «Локомотив», могли оказаться в составе красно-белых.

«Они действительно могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют. Я рад, что не ошибся в ребятах», - приводит слова менеджера «РБ-Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 15 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. В активе Пиняева - четыре гола и два ассиста в 15 играх за «Крылья Советов».

источник: «РБ-Спорт»
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