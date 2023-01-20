Франко Камоцци заявил, что Кварацхелия и Пиняев могли оказаться в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий ныне за «Наполи», и полузащитник Сергей Пиняев, перешедший из «Крыльев Советов» в «Локомотив», могли оказаться в составе красно-белых.

«Они действительно могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют. Я рад, что не ошибся в ребятах», - приводит слова менеджера «РБ-Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 15 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. В активе Пиняева - четыре гола и два ассиста в 15 играх за «Крылья Советов».