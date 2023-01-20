Артем Дзюба не перейдет в «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что форвард Артем Дзюба не подпишет контракт с московским клубом.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», - приводит слова функционера РИА Новости.

Напомним, в настоящее время форвард пребывает в статусе безработного. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он провел всего пять матчей, сумев один раз отличиться.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 34-летний футболист моет продолжить карьеру в России.