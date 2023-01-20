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Дани Алвес задержан по делу о сексуальных домогательствах

Теперь игрок должен дать показания в суде, где ему изберут меру пресечения.
20 января 2023 13:52

Бразильский футболист Дани Алвес задержан в полицейском участке в Каталонии по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь игрок должен дать показания в суде, где ему изберут меру пресечения.

По информации зарубежной прессы, 30 декабря игрок проводил время в одном из ночных клубов Барселоны и приставал к одной из посетительниц, которой это не понравилось, и она пожаловалась охране заведения, вызвавшей полицию.

В настоящее время Алвес выступает за местный футбольный клуб «Пумас».

Добавим, что в составе национальный команды Алвес принимал участие в ЧМ-2022, где бразильцы вылетели в 1/4 финала, проиграв Хорватии.

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Дани Алвес задержан по делу о сексуальных домогательствах
Теперь игрок должен дать показания в суде, где ему изберут меру пресечения.
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