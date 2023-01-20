Алексей Сафонов: Дзюба хорошо заработал, зачем ему коленки стирать? Купит команду Медиалиги

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — цитирует Геркуса «РИА Новости Спорт».

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал эту информацию.

- Что Дзюбе делать? Похоже, в РПЛ его не очень ждут. На Ближний Восток, он есть ли у него варианты.

- Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо. Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги. Вроде, как и не уходил из футбола. Не думаю, что он захочет доигрывать, как Павлюченко, где-нибудь Ногинске. Бегать, пока не сотрет колени.