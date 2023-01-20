Алексей Сафонов: Впечатление, журналисты больше, чем сам Дзюба, хотят, чтоб он продолжил играть

«Торпедо» все-таки решило отказаться от услуг Артема Дзюбы. Это подтвердил президент клуба Илья Геркус.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — цитирует Геркуса «РИА Новости Спорт».

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал эту информацию.

- Что Дзюбе делать? Похоже, в РПЛ его не очень ждут.

- Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо. Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги.

Думаю, какая-нибудь экзотика в виде условного Китая всплывет. Китайцы любят, когда у легионера солидный послужной список. У Артема с этим все нормально.

Такое впечатление, что журналисты больше, чем сам Артем, хотят, чтоб он продолжил играть. А он сейчас сидит и смеется над ними.