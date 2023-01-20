Алексей Сафонов: Фанаты «Торпедо» были против Дзюбы? У них со спартаковцами ровные отношения

«Торпедо» все-таки решило отказаться от услуг Артема Дзюбы. Это подтвердил президент клуба Илья Геркус.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — цитирует Геркуса «РИА Новости Спорт».

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал эту информацию.

- Один из аргументов против прихода Дзюбы – реакция болельщиков. У «Торпедо» они довольно активные, а у Дзюбы спартаковское прошлое.

- Главные враги торпедовцев - фанаты «Динамо». С ними всегда были серьезные терки, до поножовщины доходило. Со спартаковцами отношения были ровные. Как у армейцев и зенитовцев. Из «Торпедо» в «Спартак» было немало переходов, да и обратно.