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Болгарский «Левски» отказался играть с российскими клубами

Команда пошла навстречу требованиям группы болельщиков.
20 января 2023 14:58
автор: Александр Евграфов

Болгарский «Левски от проведения контрольных матчей с российскими командами на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщается на официальном сайте клуба.

«Решение было принято с целью обеспечения максимально возможной подготовки команды. Но самое главное – это единство клуба и болельщиков», - говорится в заявлении.

Ранее группа болельщиков потребовала от болгарской команды отменить все запланированные ранее матчи с российскими клубами.

В начале был отменен матч с «Краснодаром», а затем игры со «Спартаком» и «Уралом», которые должны были состояться 22 и 31 января.

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