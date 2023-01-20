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Экс-футболист «Барселоны» Торрес приговорен к 10 месяцам за участие в договорных матчах

Также футболист дисквалифицирован на 22 месяца и выплатит штраф в 400 тысяч евро.
20 января 2023 15:39
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «Барселоны» Хави Торрес приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за участие в договорных матчах в сезоне-2013/14, сообщают испанские СМИ.

Спортсмен также будет дисквалифицирован на 22 месяца и заплатит штраф в размере 400 тысяч евро.

Обвинению удалось доказать, что Торрес и его одноклубник Антонио Амайя в 2014 году, выступая за «Бетис» получили от руководства «Осасуны» денежное вознаграждение в размере 650 тысяч евро, а «Бетис» проиграл 1:2. Тем не менее, в том сезоне «Осасуна» покинула высший дивизион испанского чемпионата.

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