World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Смолов в Турции? Эти разговоры появляются, когда клуб хочет от него избавиться

Появилась информация, что турецкий клуб «Истамбул Башакшехир» заинтересован в приобретении Федора Смолова.
20 января 2023 18:05
автор: Юрий Волохов

Некоторые источники сообщают, что «Истамбул» хочет предложить нападающему московского «Динамо» контракт на 2,5 года.

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который хорошо знает турецкий чемпионат.

- Такие разговоры всегда появляются, когда клуб хочет избавиться от Смолова, - считает Селюк. – Разговоры шли, когда Федор играл в «Локомотиве». И пошли сейчас: у Смолова заканчивается контракт и «Динамо», видимо, не хочет его продлевать.

У него была огромная зарплата в «Локомотиве», в «Динамо» тоже очень приличная. А он за такую зарплату забил четыре гола, если не считать пенальти. Форвард «Ахмата» Конате получает намного меньше, а забил в два раза больше.

Я вчера смотрел матч Кубка Турции «Истамбул» - «Фатих Карагюмрюк», где Оздоев играет. Там же играет мой футболист Лоуренс. «Истамбул» выиграл по пенальти. Скажу так: Смолов «Истамбул» не усилит.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Многие тренеры боятся, что Дзюба заберет у них часть авторитета
«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
20.01.2023 18:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: У Дзюбы отличный послужной список. Зачем ему вылетать с «Торпедо»?
«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
20.01.2023 18:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ноттингем Форест» арендовал форварда «Ньюкасла» Вуда 
У «лесников» есть право выкупа на новозеландца . 
20.01.2023 18:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Селюк: Смолов в Турции? Эти разговоры появляются, когда клуб хочет от него избавиться
Появилась информация, что турецкий клуб «Истамбул Башакшехир» заинтересован в приобретении Федора Смолова.
20.01.2023 18:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Реал» встретится с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании
«Барселона» за выход в полуфинал поборется с «Реал Сосьедад».
20.01.2023 17:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий Ингс перешел из «Астон Виллы» в «Вест Хэм»
Контракт с футболистом рассчитан до лета 2025 года.
20.01.2023 16:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Арсенал» покупает защитника Кивера за 25 млн евро
Футболист является игроком «Специи».
20.01.2023 15:52
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Торрес приговорен к 10 месяцам за участие в договорных матчах
Также футболист дисквалифицирован на 22 месяца и выплатит штраф в 400 тысяч евро.
20.01.2023 15:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Джамал Мусиала признан игроком года в сборной Германии
В голосовании он опередил Кая Хаверца и Йозуа Киммиха.
20.01.2023 15:38
Футбол
Троссард успешно прошел медосмотр в «Арсенале»
В ближайшее время «канониры» объявят о трансфере игрока.
20.01.2023 15:26
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика