Дмитрий Селюк: Смолов в Турции? Эти разговоры появляются, когда клуб хочет от него избавиться

Некоторые источники сообщают, что «Истамбул» хочет предложить нападающему московского «Динамо» контракт на 2,5 года.

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка, который хорошо знает турецкий чемпионат.

- Такие разговоры всегда появляются, когда клуб хочет избавиться от Смолова, - считает Селюк. – Разговоры шли, когда Федор играл в «Локомотиве». И пошли сейчас: у Смолова заканчивается контракт и «Динамо», видимо, не хочет его продлевать.

У него была огромная зарплата в «Локомотиве», в «Динамо» тоже очень приличная. А он за такую зарплату забил четыре гола, если не считать пенальти. Форвард «Ахмата» Конате получает намного меньше, а забил в два раза больше.

Я вчера смотрел матч Кубка Турции «Истамбул» - «Фатих Карагюмрюк», где Оздоев играет. Там же играет мой футболист Лоуренс. «Истамбул» выиграл по пенальти. Скажу так: Смолов «Истамбул» не усилит.