Ювентус может потерять девять очков в Серии А

Туринский «Ювентус» может потерять 9 очков в чемпионате Италии по футболу в качестве наказания за финансовые махинации, сообщают итальянские СМИ.

С таким требованием выступила прокуратура Федерации футбола Италии в ходе слушаний о возобновлении судебного разбирательства по данному факту. Руководству клуба вменяется распространении ложной информации о финансовом состоянии клуба, манипуляциях на рынке.

Также обвинение требует отстранить от футбола бывшего директора «Ювентуса» Фабио Паратичи на 20 месяцев и 10 дней, экс‑президента Андреа Аньелли - на 16 месяцев, бывших вице‑президента Павела Недведа и исполнительного директора Маурицио Арривабене на год.

В апреле минувшего года суд оправдал подозреваемых по этому делу, однако осенью прокуратура возобновила расследование в связи с новыми обстоятельствами.