Хави заявил, что «Барселона» нуждается в новом нападающем

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился планами на текущее трансферное окно.

Отмечается, что каталонскую команду покинул Мемфис Депай. Игрок сборной Нидерландов перешел в мадридский «Атлетико» за три миллиона евро.

«Не могу с уверенностью сказать, будем ли мы покупать новых футболистов, однако после ухода Депая, нашей команде не помешал бы еще один нападающий. Посмотрим, получится ли приобрести игрока на эту позицию», – приводит слова Хави британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко после 16 матчей.