World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хави заявил, что «Барселона» нуждается в новом нападающем

Ранее сине-гранатовые продали Мемфиса Депая в мадридский «Атлетико». 
20 января 2023 19:18
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился планами на текущее трансферное окно.

Отмечается, что каталонскую команду покинул Мемфис Депай. Игрок сборной Нидерландов перешел в мадридский «Атлетико» за три миллиона евро.

«Не могу с уверенностью сказать, будем ли мы покупать новых футболистов, однако после ухода Депая, нашей команде не помешал бы еще один нападающий. Посмотрим, получится ли приобрести игрока на эту позицию», – приводит слова Хави британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко после 16 матчей.

Это интересно:
«Челси» нацелился на полузащитника «Барселоны» Кессье 
«Пенсионеры» продолжают активную работу на трансферном рынке. 
20.01.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен прервать беспроигрышную серию «Арсенала»
Подопечные Микеля Артеты не проигрывают в АПЛ на протяжении 12 матчей.
20.01.2023 19:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хави заявил, что «Барселона» нуждается в новом нападающем
Ранее сине-гранатовые продали Мемфиса Депая в мадридский «Атлетико». 
20.01.2023 19:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ювентус может потерять девять очков в Серии А
Прокуратура требует наказать туринский клуб за финансовые махинации.
20.01.2023 19:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Арсенал» официально объявил о приобретении Троссарда
Ранее сообщалось , что трансфер 28-летнего игрока из «Брайтона» обойдется «канонирам» в 24 миллиона евро, не учитывая бонусы.
20.01.2023 19:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Селюк: Многие тренеры боятся, что Дзюба заберет у них часть авторитета
«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
20.01.2023 18:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: У Дзюбы отличный послужной список. Зачем ему вылетать с «Торпедо»?
«Торпедо» решило не подписывать контракт до конца сезона с Артемом Дзюбой. В марте возобновится чемпионат РПЛ, а 34-летний форвард пока без работы.
20.01.2023 18:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Ноттингем Форест» арендовал форварда «Ньюкасла» Вуда 
У «лесников» есть право выкупа на новозеландца . 
20.01.2023 18:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Селюк: Смолов в Турции? Эти разговоры появляются, когда клуб хочет от него избавиться
Появилась информация, что турецкий клуб «Истамбул Башакшехир» заинтересован в приобретении Федора Смолова.
20.01.2023 18:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Реал» встретится с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании
«Барселона» за выход в полуфинал поборется с «Реал Сосьедад».
20.01.2023 17:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика