Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» способен прервать беспроигрышную серию «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении «Арсенала» в текущем сезоне чемпионата Англии.

Отмечается, что в АПЛ на счету «канониров» 12 матчей кряду без поражений.

«Они отлично проводят чемпионат и заслуживают быть на первом месте. У них правильный настрой на турнир, поэтому они выступают так хорошо. Но мы способны положить конец этой серии и постараемся это сделать», – приводит слова тен Хага французская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков после 18 проведенных встреч. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 39 очков после 19 матчей.