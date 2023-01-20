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«Челси» нацелился на полузащитника «Барселоны» Кессье 

«Пенсионеры» продолжают активную работу на трансферном рынке. 
20 января 2023 20:02
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» заинтересовано в услугах хавбека «Барселоны» Франка Кессье. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт 26-летнего полузащитника с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.

Как сообщает источник, ивуариец не является основным игроком в команде Хави и синие рассчитывают воспользоваться возможностью приобрести футболиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Кессье провел за «Барселону» 18 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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