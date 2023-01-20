«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Ройсом 

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено пригласить хавбека дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своих соцсетях.

Отмечается, что соглашение 33-летнего игрока со «шмелями» истекает в конце текущего сезона.

По информации источника, главный тренер манкунианцев провел предварительные переговоры с немцем о возможном переходе в английский клуб. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.

Добавим, что Ройс выступает за «Боруссию» c 2012 года. В нынешнем сезоне за команду Эдина Терзича он провел 12 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.