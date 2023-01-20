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Фирмино рассчитывает продлить контракт с «Ливерпулем»

Нынешнее соглашение бразильца с мерсисайдцами истекает летом 2023 года. 
20 января 2023 20:44
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что желает продлить контракт с английской командой.

Отмечается, что соглашение 31-летнего нападающего с командой Юргена Клоппа истекает в конце текущего сезона.

«Я чувствую себя счастливым здесь и надеюсь, что смогу остаться в клубе. У меня есть возможность выступать с игроками высочайшего уровня», – приводит слова Фирмино британская пресса.

Напомним, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. С тех пор за красных он провел 348 матчей, забил 107 голов и отдал 78 результативных передач.

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