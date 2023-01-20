Нагельсман считает, что поражение «Баварии» от «Лейпцига» возродит интригу в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем мачте 16-го тура Бундеслиги с «Лейпцигом»

Отмечается, что по мнению 35-летнего специалиста, поражение окажется сильное давление на мюнхенцев в чемпионате Германии.

«Если наша команда выиграет, мы будем обладать солидным преимуществом над «Лейпцигом». Однако поражение может возродить интригу в Бундеслиге и игроки окажутся под сильным давлением», – приводит слова Нагельсмана зарубежная пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка после 15 матчей. «Лейпциг» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 28 очков.