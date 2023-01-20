«Лацио» намерен приобрести нападающего «Реала» Диаса

Руководство «Лацио» рассматривает возможность подписать форварда «Реала» Мариано Диаса. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что римский клуб активно ищет замену травмированному Чиро Иммобиле на трансферном рынке.

Как утверждает источник, римляне рассчитывают приобрести 29-летнего игрока у мадридской команды. Доминиканский футболист не проходит в основной состав Карло Анчелотти. Его контракт со сливочными истекает в конце текущего сезона.

Напомним, что Диас присоединился к «Реалу» в 2018 году. В нынешнем сезоне за королевский клуб он принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями.