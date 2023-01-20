Депай – о переходе в «Атлетико»: Эта команда с большой историей и отличным составом  

Нападающий Мемфис Депай поделился эмоциями после своего перехода в мадридский «Атлетико».

Отмечается, что контракт нидерландского игрока с «матрасниками» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Трансфер случился очень быстро. Я поговорил с тренером и остался доволен нашей беседой. Горю желанием показать, на что способен. Эта команда с большой историей и отличным составом. То, что они хотели заполучить меня, играет важное значение», – приводит слова Депая испанская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Барселоны» Депай провел четыре матча и забил один гол.