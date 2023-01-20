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Бывший одноклубник Мудрика сравнил новичка «Челси» с Роналдиньо 

22-летний форвард обошелся лондонскому клубу в 70 миллионов евро, не учитывая бонусы.
20 января 2023 22:42
автор: Глеб Шевяков

Экс-голкипер «Десны» Игорь Литовка поделился мнением о новичке «Челси» Михаиле Мудрике и сравнил его с Роналдиньо.

Отмечается, что украинские футболисты вместе выступали за клуб из Чернигова.

«Он постоянно сконцентрирован на футболе. Мудрик много времени уделяет тренировкам, он тренировался даже в выходные. Всегда анализировал свои выступления, чтобы стать лучше. А его техника напоминает мне Роналдиньо», – приводит слова Литовки британская пресса.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, плюс 30 миллионов в качестве бонусов. В текущем сезоне за «горняков» он провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

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