Бывший одноклубник Мудрика сравнил новичка «Челси» с Роналдиньо 

Экс-голкипер «Десны» Игорь Литовка поделился мнением о новичке «Челси» Михаиле Мудрике и сравнил его с Роналдиньо.

Отмечается, что украинские футболисты вместе выступали за клуб из Чернигова.

«Он постоянно сконцентрирован на футболе. Мудрик много времени уделяет тренировкам, он тренировался даже в выходные. Всегда анализировал свои выступления, чтобы стать лучше. А его техника напоминает мне Роналдиньо», – приводит слова Литовки британская пресса.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, плюс 30 миллионов в качестве бонусов. В текущем сезоне за «горняков» он провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.