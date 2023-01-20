«Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Реала» Камавингу 

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги. Об этом сообщает журналист Саймон Коллингс в своих соцсетях.

Отмечается, лондонский клуб рассчитывает взять в аренду французского хавбека.

По информации источника, в последнее время 20-летний игрок получает недостаточно игрового времени в команде Карло Анчелотти. Не сообщается, готов ли сливочные отпустить футболиста в АПЛ.

Добавим, что Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне за королевский клуб он провел 26 матчей и отдал одну результативную передачу.