World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Верона» может подписать форварда ЦСКА Гайча

Клуб Серии А хочет арендовать аргентинца с обязательным правом выкупа. 
20 января 2023 23:15
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Вероны» планирует подписать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Сообщается, что «мастифы» рассчитывают взять 23-летнего игрока в аренду и заплатить 500 тысяч евро. Если желто-синие смогут остаться в высшей лиге Италии, они будут обязаны выкупить футболиста у московского клуба за 4,5 миллиона евро. На данный момент «Верона» занимает 18 строчку в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков после 18 матчей.

Напомним, что Гайч присоединился к ЦСКА зимой 2021 и дважды уходил в аренду. В нынешнем сезоне за красно-синих он провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Это интересно:
«Верона» может подписать форварда ЦСКА Гайча
Клуб Серии А хочет арендовать аргентинца с обязательным правом выкупа. 
20.01.2023 23:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Конте раскритиковал защиту «Тоттенхэма»: Так играет команда из зоны вылета
Шпоры пропустили 21 мяч в десяти играх.
20.01.2023 23:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал» хочет арендовать полузащитника «Реала» Камавингу 
Контракт 20-летнего француза с мадридской командой рассчитан до лета 2027 года.
20.01.2023 22:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший одноклубник Мудрика сравнил новичка «Челси» с Роналдиньо 
22-летний форвард обошелся лондонскому клубу в 70 миллионов евро, не учитывая бонусы.
20.01.2023 22:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Депай – о переходе в «Атлетико»: Эта команда с большой историей и отличным составом  
«Барселона» продала 28-летнего футболиста за три миллиона евро. 
20.01.2023 22:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зоммер дебютирует в составе «Баварии» в матче с «Лейпцигом»
Клубы огласили стартовые составы на первый матч Бундеслиги после паузы.
20.01.2023 22:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лацио» намерен приобрести нападающего «Реала» Диаса
Бело-голубые ищут замену травмированному Чиро Иммобиле.
20.01.2023 21:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нагельсман считает, что поражение «Баварии» от «Лейпцига» возродит интригу в Бундеслиге
Встреча между немецкими командами состоится сегодня, 20 января. Начало матча – в 22:30 по московскому времени.
20.01.2023 21:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Фирмино рассчитывает продлить контракт с «Ливерпулем»
Нынешнее соглашение бразильца с мерсисайдцами истекает летом 2023 года. 
20.01.2023 20:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Юнайтед» интересуется Марко Ройсом 
У полузащитника дортмундской «Боруссии» летом истекает контракт. 
20.01.2023 20:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика