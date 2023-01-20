«Верона» может подписать форварда ЦСКА Гайча

Руководство «Вероны» планирует подписать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Сообщается, что «мастифы» рассчитывают взять 23-летнего игрока в аренду и заплатить 500 тысяч евро. Если желто-синие смогут остаться в высшей лиге Италии, они будут обязаны выкупить футболиста у московского клуба за 4,5 миллиона евро. На данный момент «Верона» занимает 18 строчку в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков после 18 матчей.

Напомним, что Гайч присоединился к ЦСКА зимой 2021 и дважды уходил в аренду. В нынешнем сезоне за красно-синих он провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.