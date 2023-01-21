«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче Бундеслиги

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Эрик Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте после результативной передачи Сержа Гнабри. Во втором тайме, на 52-й минуте защитник «быков» Марсель Хальстенберг сравнял счет.

Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана набирает 35 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Марко Розе идут третьими, имея в своем активе 29 очков.

Добавим, что в следующем туре 24 января «Бавария» примет на своем поле «Кельн», а «Лейпциг» отправится в гости к «Шальке».

Бундеслига

16-й тур

«Лейпциг» (Лейпциг) – «Бавария» (Мюнхен) – 1:1 (0:1)

Голы: Хальстенберг, 52 – Шупо-Мотинг, 37.