«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом после его ареста

Мексиканский «Пумас» расторг контракт с бразильским защитником Дани Алвесом.

«Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не допускать действий любого члена организации, кем бы он ни был, которые противоречат духу и его ценностя», - сказал президент попечительского совета клуба Леопольдо Силва.

Напомним, Алвес задержан в полицейском участке в Каталонии по делу о сексуальных домогательствах. Позже суд вынес решение о его заключении под стражу без залога.

По информации зарубежной прессы, 30 декабря игрок проводил время в одном из ночных клубов Барселоны и приставал к одной из посетительниц, которой это не понравилось, и она пожаловалась охране заведения, вызвавшей полицию.