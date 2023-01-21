«Безумная встреча»: Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» с «Лейпцигом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался после ничьей своей команды с «Лейпцигом» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Моментами все было хорошо, но местами нужно было сыграть лучше. Это былая интересная встреча, даже иногда безумная. Необходимо было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч.

Наша команда столкнулась с проблемами в нападении. Мы не смогли на 100% воспользоваться своими возможностями», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба мюнхенцев.

Отметим, что счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Эрик Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте после результативной передачи Сержа Гнабри. Во втором тайме, на 52-й минуте защитник «быков» Марсель Хальстенберг сравнял счет.

Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана набирает 35 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Марко Розе идут третьими, имея в своем активе 29 очков.

Добавим, что в следующем туре 24 января «Бавария» примет на своем поле «Кельн», а «Лейпциг» отправится в гости к «Шальке».