World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Безумная встреча»: Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» с «Лейпцигом»

Бундеслига возобновила розыгрыш после зимнего перерыва.
21 января 2023 08:49
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался после ничьей своей команды с «Лейпцигом» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Моментами все было хорошо, но местами нужно было сыграть лучше. Это былая интересная встреча, даже иногда безумная. Необходимо было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч.

Наша команда столкнулась с проблемами в нападении. Мы не смогли на 100% воспользоваться своими возможностями», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба мюнхенцев.

Отметим, что счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Эрик Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте после результативной передачи Сержа Гнабри. Во втором тайме, на 52-й минуте защитник «быков» Марсель Хальстенберг сравнял счет.

Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана набирает 35 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Марко Розе идут третьими, имея в своем активе 29 очков.

Добавим, что в следующем туре 24 января «Бавария» примет на своем поле «Кельн», а «Лейпциг» отправится в гости к «Шальке».

источник: ФК «Бавария»
Это интересно:
Лапорта объявил о проведении на «Камп Ноу» финала четырех испанской медиалиги
Матчи пройдут 26 марта.
21.01.2023 09:51
Футбол
«Интер» начал переговоры со Смоллингом
Футболист может покинуть «Рому» в статусе свободного агента.
21.01.2023 09:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Левски» в письме «Уралу» назвал причину отказа от матчей с российскими клубами
Игры на должны были пройти на тренировочных сборах.
21.01.2023 09:34
Футбол
Симеоне рассказал, кого ему напоминает новичок «Атлетико» Депай
Форвард пополнил состав мадридцев.
21.01.2023 09:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ювентус» обжалует лишение 15 очков в Серии А
Клуб был наказан из-за финансовых махинаций.
21.01.2023 08:57
Футбол
«Безумная встреча»: Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» с «Лейпцигом»
Бундеслига возобновила розыгрыш после зимнего перерыва.
21.01.2023 08:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом после его ареста
Футболиста обвиняют в сексуальных домогательствах.
21.01.2023 08:39
Футбол
«Челси» объявил о переходе Нони Мадуэке
Ранее футболист защищал цвета ПСВ.
21.01.2023 08:21
Футбол
«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче Бундеслиги
Очная встреча команд состоялась на стадионе «Ред Булл Арена».
21.01.2023 00:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
С «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации при покупке Роналду
Клуб получил более жесткое наказание, чем ожидалось.
20.01.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика