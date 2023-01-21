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«Ювентус» обжалует лишение 15 очков в Серии А

Клуб был наказан из-за финансовых махинаций.
21 января 2023 08:57

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявление, в котором сообщил, что намерен обжаловать наложенные на клуб санкции.

«Компания ожидает публикации причин и объявляет об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках Кодекса спортивной юстиции», - говорится в сообщении.

Ранее клуб лишился 15 очков в связи с финансовыми махинациями руководства клуба при приобретении у мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Напомним, ранее итальянские правоохранительные органы провели расследование в отношении действий менеджмента «старой синьоры» и установили вину ответственных лиц. Кроме того, стало известно о некоем секретном договоре «Юве» с Роналду, по которому португальцу до сих пор полагается около 20 миллионов евро. Футболист намерен подать иск против клуба.

После 18 туров «Ювентус» с 37 очками занимал третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. В случае вступления наказания в силу команда свалится за пределы первой десятки.

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