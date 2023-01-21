Симеоне рассказал, кого ему напоминает новичок «Атлетико» Депай

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что нападающий команды Мемфис Депай напоминает ему бразильца Диего Косту, выступавшего за «матрасников» на протяжении долгих лет.

«Это игрок, который прибыл сюда с энтузиазмом и жаждой вернуть свою лучшую форму. Мы уверены, что увидим его игру образца выступлений в «Лионе». Там он демонстрировал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нём форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке.

Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой - регулярно забивал голы и был взрывным», - приводит слова аргентинского специалиста испанская пресса.

Напомним, контракт нидерландского игрока с «матрасниками» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Барселоны» Депай провел четыре матча и забил один гол.