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Зоммер считает, что «Бавария» должна быть рада одному очку в матче с «Лейпцигом»

Голкипер дебютировал за мюнхенскую команду.
21 января 2023 09:57
автор: Александр Шульгин

Новичок мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер прокомментировал результат матча своей команды с «Лейпцигом» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Это был напряженный матч, и не всё пошло по плану. Я не так давно в команде, партнёры пока не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольным набранным очком в матче с отличной командой. Во вторник на предстоит сыграть следующий матч, мы должны войти в поток. Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», - приводит слова швейцарца пресс-служба «Баварии».

Напомним, встреча с «крылатыми быками», завершившаяся со счетом 1:1, стала первой для него в составе чемпиона Германии.

Счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Эрик Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте после результативной передачи Сержа Гнабри. Во втором тайме, на 52-й минуте защитник «быков» Марсель Хальстенберг сравнял счет.

Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана набирает 35 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Марко Розе идут третьими, имея в своем активе 29 очков.

Добавим, что в следующем туре 24 января «Бавария» примет на своем поле «Кельн», а «Лейпциг» отправится в гости к «Шальке».

источник: ФК «Бавария»
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