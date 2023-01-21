Микель Артета: В составе «Манчестер Юнайтед» много игроков, которые могут доставить нам проблемы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

«Когда ты не контролируешь игру, исход матча может решиться в любую пользу. В составе «Ман Юнайтед» очень много талантливых игроков, которые могут доставить нам немало проблем», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 22 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.