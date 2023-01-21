Тренер «Лейпцига» Розе: Мы были лучше, чем «Бавария»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команда сыграла вничью с мюнхенской «Баварией».

«У меня было ощущение, что для нас это было чем-то большим. Первый тайм получился слишком неопрятным. У «Баварии» были периоды, когда они могли оказать на нас давление. Мы отыгрались, но затем слишком медленно доставляли мяч вперед. Второй тайм был очень хорошим - мы были лучше, чем «Бавария». Мы взяли очко против хорошей команды», - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, стала первой для него в составе чемпиона Германии.

Счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Эрик Максим Шупо-Мотинг на 37-й минуте после результативной передачи Сержа Гнабри. Во втором тайме, на 52-й минуте защитник «быков» Марсель Хальстенберг сравнял счет.

Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана набирает 35 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Марко Розе идут третьими, имея в своем активе 29 очков.

Добавим, что в следующем туре 24 января «Бавария» примет на своем поле «Кельн», а «Лейпциг» отправится в гости к «Шальке».