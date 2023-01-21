Киммих считает, что его ошибка помешала «Баварии» обыграть «Лейпциг»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий после матча с «РБ Лейпциг» (1:1) в рамках 16-го тура чемпионата Германии.

«В целом игра была равной. В первом тайме у нас было мало моментов, но мы мало что позволяли сопернику и заслуженно повели в счете. И мы бы победили, если бы не моя ошибка», - приводит слова немецкого хавбека зарубежная пресса.

После этой встречи команда Юлиана Нагельсмана набирает 35 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Марко Розе идут третьими, имея в своем активе 29 очков.

Добавим, что в следующем туре 24 января «Бавария» примет на своем поле «Кельн», а «Лейпциг» отправится в гости к «Шальке».